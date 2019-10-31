Анфиса Чехова мешает соседям заниматься сексом

Телеведущая рассказала, почему не дает заниматься сексом соседям .

Анфиса Чехова призналась, что у нее дома очень тонкая стена между спальней и комнатой соседей. Поэтому телеведущая слышит, как соседи занимаются сексом, пишет StarHit.

"Квартиру там сдают, и жильцы часто меняются. Если новая пара проводит бурную ночь, я все слышу. Иногда даже приходится стучать", – рассказала Чехова.

Звезда также призналась, что в молодости один горе-бойфренд хотел отправить ее интимные снимки в прессу. А недавно телефон вскрыли хакеры и грозились опубликовать переписку.