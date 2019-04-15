Анфиса Чехова назвала цену своей "задней части"

Анфиса Чехова продемонстрировала и оценили свои ноги и зад.

Телеведущая поделилась кадрами со съемок ремейка фильма "Гараж". Анфиса Чехова исполнила роль директора рынка.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram кадры с репетиции в студии "Мосфильма".

Анфиса Чехова демонстрирует ноги и зад, оценивая их профессионально, пишет издание "Дни.ру".

"Вот это – голяшка. Здесь больше трех рублей не возьмете. Потом – огузок. А дальше идет задняя часть. Все любят заднюю часть, потому что в ней много мяса и мало костей. Можно содрать и по пять, и по шесть рублей", – говорит Чехова в кадре.