Анфиса Чехова назвала цену своей "задней части"

Новости по теме
Загрузка...
Анфиса Чехова продемонстрировала и оценили свои ноги и зад.
Телеведущая поделилась кадрами со съемок ремейка фильма "Гараж". Анфиса Чехова исполнила роль директора рынка.
Звезда опубликовала на своей странице в Instagram кадры с репетиции в студии "Мосфильма".
Анфиса Чехова демонстрирует ноги и зад, оценивая их профессионально, пишет издание "Дни.ру".
"Вот это – голяшка. Здесь больше трех рублей не возьмете. Потом – огузок. А дальше идет задняя часть. Все любят заднюю часть, потому что в ней много мяса и мало костей. Можно содрать и по пять, и по шесть рублей", – говорит Чехова в кадре.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.04.2019, 09:00
14.04.2019, 18:02
15.04.2019, 14:08
12.04.2019, 11:24
11.04.2019, 15:12
Аналитика
Сегодня 14:13
Политкухня
Самым популярным политиком на парламентских выборах в Финляндии оказался лидер "Истинных финнов" Юсси Халла-ахо.
12.04.2019 16:25
08.04.2019 13:04
08.04.2019 11:59
Чтиво
Сегодня 15:40
Без политики
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках. Но не все так гладко, как хотелось бы… Дачники, в битве за урожай, очень часто "зарабатывают" большие проблемы со здоровьем.
Сегодня 14:08
Сегодня 11:59
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?
Комментарии