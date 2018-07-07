Анфиса Чехова опубликовала фото топлес

Известная телеведущая Анфиса Чехова опубликовала свои снимки с отдыха в Греции.

"Я не вижу ничего ужасного в обнажЕнном женском теле! Даже если оно не идеально. Гениальные художники восхваляли красоту женского тела, поэты, писатели, скульпторы, фотографы! Конечно, голого человека можно снять эстетично и порнографично! Впрочем, как и картину... можно нарисовать красиво, а можно так, что и смотреть не захочется", - цитирует телевидущую "Life".

При этом Анфиса Чехова призвала тех, у кого нагота вызывает отторжение, искать проблему в самих себе.

"Пошлость и распущенность только в глазах смотрящего, ведь каждый смотрит на себя и других через призму своих комплексов и внутренних запретов. Тело, которое мы носим, — прекрасно! Нагота - божественна", - отметила она.