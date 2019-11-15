Анфиса Чехова пожаловалась на большую грудь

Телеведущая ответила на вопрос о натуральности своей груди.

Звезда заявила, что не понимает женщин, которые хотят увеличить бюст, пишет Cosmopolitan.

Анфиса даже после сильного похудения осталась обладательницей пышной груди. Телеведущая подчеркивает выдающиеся формы соблазнительными нарядами и сексуальным нижним бельем.

"Вы увеличивали грудь? Раскройте эту тайну", – спросил фанат.

Чехова очень удивилась. Звезда заявила, что большая грудь причиняет дискомфорт, и она бы хотела ее уменьшить.



"Тайну? Вы издеваетесь? Я всю жизнь говорила, что если бы была моя воля – я бы грудь уменьшила. Я не понимаю женщин, которые ее увеличивают. Большая грудь причиняет массу неудобств", – ответила Анфиса.