Англичанки пожаловались в полицию на бойфренда без пениса

Две женщины обратились с заявлениями в полицию после того, как узнали, что парень, с которыми они длительное время состояли в отношениях, обманывал их и занимался сексом не имея пениса.

Правоохранители приняли жалобы и поместили его в картотеку "сексуально неблагонадежных людей". Подробности инцидента рассказал The Daily Mail. По данным издания, 35-летний Карлос Делакруз в течение нескольких лет сожительствовал с двумя женщинами.

С первой подружкой он состоял в отношениях в период с мая 2013 года по январь 2016 года. За это время он десятки раз вступал с ней в половую связь и ничего, кроме сильной боли от полового акта, не смущало его избранницу. Разве что ей могло показаться странным его желание постоянно гасить свет и запрет трогать "пенис" во время секса.

Уже после расставания женщина узнала "грязную тайну" Делакруза. Она выяснила, что на самом деле у мужчины нет пениса и все это время он пользовался помощью огромного фаллоимитатора. "Потерпевшая" решила позвонить в полицию, чтобы сообщить о том, что ее обманывали такое долгое время.

В августе 2016 года у Делакруза начались вторые отношения с другой женщиной, и после двух месяцев знакомства они съехались. Отношения закончились в мае 2017 года из-за "финансовых разногласий", возникших у пары. Вскоре и вторая подружка узнала об отсутствии "мужского достоинства" у ее бойфренда и также сообщила об этом правоохранителям.

После поступления второго обращения полицейские вызвали Делакруза в участок. Врачи осмотрели его и установили, что у него действительно отсутствует пенис. После этого его поместили в реестр "сексуально неблагонадежных" людей.