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Новости. Общество
21:30, 31 Августа 2018
фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Ани Лорак оголила все прелести после измены мужа

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Украинская певица забыла о печали и показала себя во всей красе.

На новом фото, которое опубликовано на ее странице в соцсети, Ани предстала в умопомрачительном своей сексуальностью наряде. Да и подпись под ним поместила интригующую, сообщает "Утро.ru".

Латексное платье с глубоким декольте обнажило стройную ногу, юбка подчеркнула все изгибы тела, а лиф едва прикрывал пышный бюст Лорак. "Astana! Are you ready? (Астана! Вы готовы?)" – спросила артистка.

И хоть поклонники привыкли видеть певицу нежной "девушкой, живущей по соседству", они по достоинству оценили ее новый образ – женщины-вамп. Ее аккаунт завалили комплиментами.

"Дива!", "Шикарная!", "Слишком идеальная","Такая ладненькая!", "Потрясающая!" "Красавица!", "Богиня!", "Лапочка", "Милашечка! До безумия сладкая девочка! Вы зажгли! Как всегда блистательна!", "Пример женственности, красоты, обаяния и таланта!" – не могли остановиться фанаты.

А между некоторыми фолловерами вспыхнул настоящий поединок.

"Взять бы ту же Лободу – поет так спокойно и не орет в микрофон. И круто получается. Харизма. А эта что орет и так широко открывает рот, что капец. Правильно Мурат сделал.

Строит она из себя святую, а сама изменяла Фалесе, который так много сделал в жизни и помог ей. Мурат и Лорак изначально не подходили друг другу. Вульгарная особа. Ее наряды в трусах просто убивают. Была на концерте. Ни харизмы ничего. Бегает туда-сюда в трусах и орет в микрофон", "Она не поет, а орет. Все жалеют ту, которая сама изменила первому мужу", – язвили недруги.

Но нашлась поклонница, вставшая на защиту кумира. "Мурат – обалдуй и прожигатель жизни. Каролине только respect за то, что она такая трудяга. То, что Каролина – трудяга, это я видела и слышала на концерте", – парировала она в ответ.

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