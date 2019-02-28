Ани Лорак ушла в религию

Известная певица Ани Лорак начинает новую жизнь. Артистка сообщила об этом своим подписчикам в Instagram.

Рубежом для Лорак, судя по всему, стал официальный развод с предпринимателем Муратом Налчаджиоглу, пишет издание "Дни.ру".

Высокие джинсы, водолазка и ботильоны – в таком образе предстала перед своими поклонниками Ани Лорак. Снимок певица сопроводила изречением из Библии.



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"Обдумай стезю свою и пусть шаги твои будут тверды", – процитировала Лорак стих из Книги Притчей Соломона. По словам певицы, она начинает новую жизнь и намерена радоваться каждому дню, который ей дарит судьба.

Большинство поклонников восхитились прекрасным образом и мудрыми словами, процитированными Лорак. Но, как обычно, нашлись и злопыхатели, которые заявили, что артистка "предала Украину".