Ани Лорак впервые высказалась о разводе

Певица рассказала о расставании с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Супруги были женаты почти десять лет, пишет Cosmopolitan.

Певица и бизнесмен развелись в январе. У них осталась восьмилетняя дочь София. Девочка живет вместе с мамой в Москве, а ее отец – в Киеве.

Артистка только сейчас решила заговорить об этом.

"Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод – это трагедия, это больно, это печально, это разочарование", – призналась Ани Лорак.



Звезда призналась, что долгое время старалась сохранить семью, потому что испытывала сильные чувства к мужу.



"Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что всё будет хорошо, всё образуется. Ведь многие семьи так живут. В какой-то период колебания были. Всё-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много, целая жизнь. Настоящие чувства были", – рассказала певица.