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Анна Кондратьева: «Ограничения на государственной службе – это нормально»

Новости. Общество
21:54, 08 Марта 2022
фото: Людмила Корвякова / Столица на Онего

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Руководитель Управления Росреестра по Республике Карелия Анна Кондратьева рассказала, как ей удается сохранить гармонию с собой и окружающими, находясь на высокой государственной должности.

Анна Кондратьева руководит региональным Управлением Росреестра с 2017 года. Ее карьера - это история простой девушки из глубинки, которая, оставшись в юности совсем одна, сумела прийти к успеху. Мы встретились в канун 8 марта, чтобы поговорить о том, как сложно женщине сделать карьеру, не в ущерб семье и детям; о том, насколько трудно выживать в современном мире, находясь в постоянном бешеном ритме; и как сохранить гармонию с собой и окружающими, находясь на высокой государственной должности.

- Работа на государственной службе, особенно в качестве руководителя, накладывает определенные ограничения на личную жизнь. Обычный человек легко пойдет потанцевать в ночной клуб, сходит в бар. У вас как с этим?

- Ограничения на государственной службе есть, это нормально. Я считаю, это правильно. Но в ресторан никто ходить не запрещает. Но все должно быть в рамках приличия.

Потанцевать я люблю, но на тренировках. Два-три раза в неделю. И удовольствие, и полезно, и от работы отключаешься.

Подробнее читайте в рубрике «Кофе со сливками».

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