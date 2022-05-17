Лопаткина пояснила, почему Комитет Заксобрания поддержал признание утратившим силу закона об отзыве главы Карелии

На заседании парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению 18 мая рассмотрели инициативу о признании утратившим силу закона об отзыве главы Карелии.

Как пояснила председатель Комитета Анна Лопаткина, правовое регулирование отзыва высшего должностного лица субъекта было установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Сама процедура отзыва, которая предусматривалась ранее законодательством, была многомесячная, многоэтапная и финансово затратная.



«Практического применения эта процедура не имела. Вступивший в силу в декабре 2021 года Федеральный закон „Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации“ не предусматривает процедуры отзыва высшего должностного лица субъекта, но определяет новый порядок для его досрочного отрешения от должности», — отметила Анна Лопаткина.



По словам парламентария, при наличии оснований, предусмотренных законодательством, руководитель субъекта РФ может быть отстранен от должности Президентом России, законодательным органом региона по представлению Президента РФ.



«То есть то, что не работало, исключается из законодательства, а то, что реально может работать, — появляется. Таким образом, карельское законодательство приводится в соответствие с федеральным», — уточнила Анна Лопаткина.



По итогам голосования Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовал Законодательному Собранию признать утратившим силу закон об отзыве главы Карелии.