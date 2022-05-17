890x80
Реклама
Жителей Петрозаводска приглашают поделиться вещами с нуждающимися семьями
17.05.2022 18:00
Такой не железный «Железный человек»
Новое
Сегодня 12:00
Какими будут цены в бывших ресторанах McDonaldʼs в России после смены бренда
17.05.2022 16:53
Бесплатный проезд для ветеранов стал доступен в двух маршрутках Петрозаводска
17.05.2022 16:20
МИД России объявил о высылке двух сотрудников посольства Финляндии
17.05.2022 18:40

Лопаткина пояснила, почему Комитет Заксобрания поддержал признание утратившим силу закона об отзыве главы Карелии

Новости. Общество
12:03, 18 Мая 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

На заседании парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению 18 мая рассмотрели инициативу о признании утратившим силу закона об отзыве главы Карелии.

Как пояснила председатель Комитета Анна Лопаткина, правовое регулирование отзыва высшего должностного лица субъекта было установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Сама процедура отзыва, которая предусматривалась ранее законодательством, была многомесячная, многоэтапная и финансово затратная.


«Практического применения эта процедура не имела. Вступивший в силу в декабре 2021 года Федеральный закон „Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации“ не предусматривает процедуры отзыва высшего должностного лица субъекта, но определяет новый порядок для его досрочного отрешения от должности», — отметила Анна Лопаткина.

По словам парламентария, при наличии оснований, предусмотренных законодательством, руководитель субъекта РФ может быть отстранен от должности Президентом России, законодательным органом региона по представлению Президента РФ.

«То есть то, что не работало, исключается из законодательства, а то, что реально может работать, — появляется. Таким образом, карельское законодательство приводится в соответствие с федеральным», — уточнила Анна Лопаткина.

По итогам голосования Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовал Законодательному Собранию признать утратившим силу закон об отзыве главы Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2022, 11:26
Военкомат Петрозаводска ищет тех, кто хочет ненадолго стать контрактником
13.05.2022, 10:55
Плотина открыта: на Петрозаводск идет волна
13.05.2022, 06:40
Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов
14.05.2022, 13:28
Несколько дачных кооперативов под Петрозаводском отрезаны от «большой земли» из-за потопа (ФОТО)
11.05.2022, 11:43
В Карелии назвали имя 13-го погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего
11.05.2022, 16:44
В Карелии ждут прихода «Северного потока 2»

Аналитика

16.05.2022 16:18
Политкухня
Боднарчук продолжил судебную схватку с властью Карелии
Находящийся под арестом экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук обжаловал решение суда, ранее отказавшегося удовлетворять претензии его семьи к команде Артура Парфенчикова.
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
13.05.2022 14:07
На каких условиях районы Карелии войдут в Петрозаводскую агломерацию
12.05.2022 14:47
Дорогие народные избранники
11.05.2022 13:55
Почему перестали расти цены на бензин
11.05.2022 11:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:00
Кофе со сливками
Такой не железный «Железный человек»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
архив чтиво

Медиа

Первый в Карелии Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков в гостях у «Кофе со сливками»
Новое
Сегодня 13:23
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.