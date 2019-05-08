Анна Седокова после скандала с целлюлитом показала сексуальное видео в бассейне

Анна Седокова поделилась провокационным видео с отдыха в Турции.

Бывшая солистка "ВИА Гра" показала фигуру после нашумевшей истории с целлюлитом, пишет Cosmopolitan.

"Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на неё смотришь", – написала в Instagram звезда и опубликовала видео.

Анна в бикини игриво позирует перед камерой, демонстрируя соблазнительные формы, потом поворачивается спиной и ныряет в бассейн. Затем певица подплывает к краю, подтягивается на руках и корчит рожицы.

На майских праздниках в Сети появилось фото Седоковой, сделанное в Турции одной из отдыхающих. На снимке фигура звезды не выглядит идеальной, а на ягодицах есть целлюлит.