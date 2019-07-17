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Новости. Общество
19:10, 17 Июля 2019
фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова призналась, сколько денег тратит в месяц

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Бывшая солистка группы «ВИА Гра» призналась, что вынуждена много работать, чтобы обеспечивать семью, оплачивать жилье и ремонт в новой квартире.

Певица исполнила свою мечту – купила квартиру в Москве. Сейчас там идет ремонт, и Анна с детьми вынуждена снимать жилье. Звезде приходится много трудиться, чтобы оплачивать все счета. Седоковой приносит доход не только ее творчество, но и собственная марка одежды, а также реклама в Instagram, пишет Cosmopolitan. 

"Ежемесячно мне нужна солидная сумма, так как у меня около 10−15 сотрудников. Я плачу за съемную квартиру, делаю ремонт в собственной, у меня ипотека. Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами", – призналась артистка в шоу "50 вопросов" Карена Адамяна.

Несмотря на два неудавшихся брака, звезда продолжает верить в любовь. По словам Анны,сейчас ее сердце занято.

"Я проснулась с мыслью, что люблю того человека, с кем проснулась", – рассказала певица.

Сейчас Седокова с детьми отдыхает во Франции. Экс-солистка "ВИА Гры" предупредила поклонников, что в ближайшее время они не увидят ее красивых фотографий в бикини, поскольку она хочет уделить время детям и побыть просто мамой.

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