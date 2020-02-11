Анна Семенович дала девушкам интимные советы

Певица рассказала, как добиться искры в отношениях с любимым мужчиной.

Семенович ответила на вопросы поклонников в Instagram stories. Анна получила многочисленные комплименты по поводу своей внешности. Она пояснила, что помогает ей оставаться на высоте, пишет Cosmopolitan.

"Генетика, позитивное мышление и умение не сдаваться делают свое дело", –высказалась Семенович.

Одна из подписчиц поинтересовалась, что делать, если ее мужчина начал терять к ней интерес.



"Не стоит расстраиваться, такое часто бывает. Может, стоить поменять стиль в одежде или прическу. Потом сексуальную жизнь можно разнообразить. Слетайте в романтическое путешествие вдвоем, нарядитесь медсестричкой или стюардессой", – посоветовала звезда.

Известная блондинка также дала рекомендации парню, который рассорился с возлюбленной.



"Всё очень просто. Покупаете ее любимые цветы, можно еще милую мягкую игрушку, приглашаете ее в ресторан на ужин и говорите, как сильно вы ее любите", – Анна.