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Новости. Общество
21:20, 13 Июля 2019
фото: Instagram

Анна Семенович хочет похожую на себя дочку

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Певица не скрывает, что мечтает о ребенке и уже определилась с желаемым полом будущего малыша.

За Анной Семенович прочно закрепился статус одной из самых завидных невест российского шоу-бизнеса, передает сайт Starhit.ru. Поклонники экс-солистки группы "Блестящие" давно ожидают момента, когда их кумир объявит о дате свадебного торжества. Они переживают за Анну и считают, что причина ее холостого статуса — завышенные запросы.

«Важно, чтобы мужчина был смелым, сильным, умным и, конечно, с чувством юмора, а то он не выдержит моего напора энергии», — поделилась предпочтениями артистка.

Семенович подумывает и о детях, но перспектива быть матерью-одиночкой ее не прельщает. Поэтому на столь серьезный шаг Анна, по ее словам, решится лишь тогда, когда найдет достойного папу. Звезда даже определилась с желаемым полом будущего младенца. 

"Очень хочу дочку, похожую на меня", — лаконично отметила Семенович.

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