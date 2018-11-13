Анна Семенович выложила в Сеть откровенное фото в постели

Певица порадовала подписчиков в Instagram откровенным фото, на котором можно практически во всех подробностях рассмотреть ее выдающиеся формы.

"Я согласна жить в мире, которым правят мужчины", – подписала опубликованный снимок Анна Семенович.

Анна подчеркнула, пишет "Узнай.все", что готова подчиняться сильному полу до тех пор, пока сможет "быть в этом мире женщиной".