Анна Семенович выложила в Сеть откровенное фото в постели

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Певица порадовала подписчиков в Instagram откровенным фото, на котором можно практически во всех подробностях рассмотреть ее выдающиеся формы.
"Я согласна жить в мире, которым правят мужчины", – подписала опубликованный снимок Анна Семенович.
Анна подчеркнула, пишет "Узнай.все", что готова подчиняться сильному полу до тех пор, пока сможет "быть в этом мире женщиной".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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