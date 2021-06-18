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Аномальная жара уже в Карелии: в воскресение +32 градуса

Новости. Общество
17:00, 19 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В воскресенье в республике будет жарко, сообщают синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 20 июня, в Карелии будет переменная облачность.

По северным районам  кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью +14, +19°С, на севере +10, +15°С, днем +27, +32°С, на севере местами +18, +23°С.

В Петрозаводске будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +17, +19°С, днем +29, +31°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

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Комментарии

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кир
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Не все выживут.
Вася
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