Аномальная жара уже в Карелии: в воскресение +32 градуса

В воскресенье в республике будет жарко, сообщают синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 20 июня, в Карелии будет переменная облачность.

По северным районам кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью +14, +19°С, на севере +10, +15°С, днем +27, +32°С, на севере местами +18, +23°С.

В Петрозаводске будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +17, +19°С, днем +29, +31°С. Атмосферное давление будет мало меняться.