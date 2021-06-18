Аномальная жара уже в Карелии: в воскресение +32 градуса

В воскресенье в республике будет жарко, сообщают синоптики карельского Гидрометцентра.
В воскресенье, 20 июня, в Карелии будет переменная облачность.
По северным районам кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью +14, +19°С, на севере +10, +15°С, днем +27, +32°С, на севере местами +18, +23°С.
В Петрозаводске будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +17, +19°С, днем +29, +31°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
Комментарии