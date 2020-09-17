Ансамбль "Кантеле" из Карелии примет участие в шоу на канале "Культура"

Уже завтра в 17.30 на телеканале "Россия – Культура" состоится телевизионная премьера нового сезона проекта "Большие и маленькие", посвященного детскому и юношескому танцу, сообщили в Минкультуры Карелии.

Зрителей ждут 6 программ и 57 коллективов и солистов из самых разных городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Иркутска, Йошкар-Олы, Севастополя, Петрозаводска (ансамбль "Кантеле") и многих других.

Выступления будут поддерживать и давать ценные советы профессионалы высшего класса, а в конце каждого дня жюри определит, кто же оказался более подготовлен, не испугался обилия камер и подарил всем участникам и зрителям проекта заряд прекрасного настроения.



В жюри второго сезона войдут хореограф, лауреат российских и международных конкурсов Софья Гайдукова, заслуженный артист России, приглашенный солист Большого театра, премьер Михайловского театра Иван Васильев, танцовщик, хореограф, балетмейстер Александр Могилёв, заслуженный артист России, солист Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рамиль Мехдиев.



Опекать участников и помогать им чувствовать себя увереннее на сцене будет ведущая проекта – народная артистка России, прима-балерина Большого театра России, этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова.