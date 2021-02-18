Антиковидную плазму заготавливают в Карелии

Республиканская станция переливания крови заготавливает антиковидную плазму из донорской крови, сообщили в оперштабе Карелии.

Донорами могут стать граждане в возрасте от 18 до 60 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией или вакцинированные против COVID-19. После выздоровления от COVID-19 должно пройти 120 дней, после вакцинирования — 1 месяц после второй прививки.

Важно, что донорскую кровь исследуют на содержание антител к SARS-COV2, что позволяет спрогнозировать эффективность плазмы конкретного донора. Окончательное решение о допуске к донации плазмы принимает врач-трансфузиолог.

Несмотря на то, что плазма крови переболевших COVID-19 не является панацеей, плазмотерапия эффективна для увеличения выживаемости пациентов, которым не требуется искусственная вентиляция легких.

Желающим стать донорами антиковидной плазмы следует предварительно записаться по телефону Республиканской станции переливания крови: 8-965-817-10-85 (в рабочие дни с 13 до 15 часов).