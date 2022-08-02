Антимонопольная служба ответила на жалобы жителей Петрозаводска на цены на такси

УФАС по Карелии не видит нарушений в системе ценообразования сервиса «Яндекс. Такси», на которое жалуются жители Петрозаводска

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Столицы на Онего».

Как пояснили в УФАС, на рынке агрегаторов такси применяется динамическое ценообразование: чтобы заинтересовать водителей трудиться ночью и в непогоду, цены на поездки поднимают. При этом сами антимонопольщики в подобной системе проблем не видят. По их оценке, если вмешаться в данное формирование цен и снизить аппетиты агрегатора, водители откажутся выходить на линию, и никто из клиентов вообще никуда не уедет.

«Такая система обеспечивает баланс интересов водителей (не агрегаторов, а именно людей) и пассажиров. Любое регулирование цен с высокой долей вероятности ухудшит положение, ввиду того что при низкой стоимости услуги водители откажутся от поездок, что в свою очередь повлечет невозможность воспользоваться услугами такси», — говорится в заявлении УФАС по Карелии

В настоящее время у карельских антимонопольщиков нет претензий к работе агрегатора «Яндекс.Такси».

«Фактов нарушения антимонопольного законодательства (злоупотребление доминирующим положением, заключение хозяйствующими субъектами антиконкурентных соглашений) в сфере ценообразования агрегаторов такси на территории Республики Карелия в настоящее время не выявлено», — заявили в УФАС.

Подробнее о том, почему выросли цены на услуги такси в Петрозаводске, читайте в статье «Столицы на Онего».