Антимонопольщики оштрафовали хозяев маршруток в Петрозаводске за картельный сговор

Представители антимонопольной службы оштрафовали за участие в картельном сговоре маршрутчиков в Петрозаводске.

УФАС привлекло к административной ответственности за участие в картельном сговоре при осуществлении автобусных перевозок по Петрозаводску ООО ТК "Паллада". Компании выписан штраф в размере 108 600 рублей. Руководитель организации оштрафован на 40 тыс. рублей.

Также оштрафован на общую сумму 160 тыс. рублей руководитель четырех предприятий-перевозчиков ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания", ООО "АТП – 2", ООО "АТП – 3".

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