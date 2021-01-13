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Антимонопольщики оштрафовали хозяев маршруток в Петрозаводске за картельный сговор

Новости. Общество
13:12, 14 Января 2021
фото: Мэрия Петрозаводска
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Представители антимонопольной службы оштрафовали за участие в картельном сговоре маршрутчиков в Петрозаводске.

УФАС привлекло к административной ответственности за участие в картельном сговоре при осуществлении автобусных перевозок по Петрозаводску ООО ТК "Паллада". Компании выписан штраф в размере 108 600 рублей. Руководитель организации оштрафован на 40 тыс. рублей.

Также оштрафован на общую сумму 160 тыс. рублей руководитель четырех предприятий-перевозчиков ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания", ООО "АТП – 2",  ООО "АТП – 3". 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-01-14 14:28:18
Штраф может и правильный. Хотя населению эти деньги не вернутся, а суммы такие, что за неделю работы с завышенными ценами заработаны. Где снижение цен?!
Бритва
2021-01-14 14:11:20
они уже эти штрафы отбили, пока никчемный ФАс тити мял
zanoza
2021-01-14 14:08:07
Король умер (посажен), да здравствует король! :) Все ненужные новому смотрящему ,будут выдавлены с транспортного рынка.
Os
2021-01-14 13:23:06
Штраф намного меньше, чем прибыль от повышения цен на проезд. Да пусть бы повышали, но график работы и интервалы соблюдали, так ведь нет.
Mike
2021-01-14 13:19:33
И что? Цены на маршрутки снизят?
кир
2021-01-14 13:18:24
Хотели рынок? Получили его. А дальше как жить? Никто не знает.
Off
2021-01-14 13:46:32
кир, дуй в Корею, северную . Там все ясно и без рынка. Не мучай кота
Гость
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