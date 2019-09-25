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Новости. Общество
16:45, 25 Сентября 2019
фото: Следком Карелии

"Антон на уроке тыкал, "щекотал" девочку по спине ножом"

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Гособвинитель зачитал показания матери "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова, данные во время следствия, так как женщина отказалась свидетельствовать против сына в Верховном суде Карелии.

"Согласно статье 51-й я отказываюсь свидетельствовать. Он мой сын. Я отказываюсь давать показания, как бы я к нему ни относилась", - сказала в среду Татьяна Ипатова в Верховном суде Карелии, где рассматривается дело об убийстве двух девушек в Петрозаводске.

Тем не менее, представитель гособвинения с разрешения председательствующего суда зачитал показания Ипатовой, которые она давала следствию 23 сентября и 15 декабря 2018 года.

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с фактами, указанными матерью подсудимого во время предварительного расследования.

"У Антона нет каких-либо тяжелых хронических заболеваний, на учетах у нарколога, психиатра не состоит. В садик он не ходил, поскольку мы его воспитывали дома с супругом. В 6 лет он пошел первый класс в 40-й лицей, где он обучался до 9 класса включительно. За время его обучения в школе он учился средне, в основном, на "3" и "4". На второй год никогда не оставался. Бывали случаи, что преподаватели жаловались на его поведение в школе. А именно, на то, что он разговаривал на уроках, бывало, дрался с другими учениками…
Антон ранее периодически занимался в тренажерном зале. В детстве он ходил на секцию по вольной борьбе, но недолго, примерно полгода".

- Имел ли место случай, когда ваш сын поранил в школе одноклассницу ножом? Когда и в связи с чем он это сделал? (прокурор зачитывает вопросы следователя)

- Если честно, то такой случай был не один. Я помню, что был такой случай, когда Антон взял с собой из дому кухонный нож и на уроке тыкал, "щекотал" девочку по спине ножом. Меня и отца Антона регулярно вызывали в школу за поведение Антона, за прогулы, неуспеваемость. Он рос задиристым, быстро выходил из себя и вообще не любил, когда ему говорили что-то, что он слышать про себя не хотел.

Какие еще факты из жизни "петрозаводского маньяка" Ипатова рассказала его мать, читайте в статье Романа Баландина.

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"На уроке "щекотал" девочку по спине ножом"
Гособвинитель зачитал показания матери "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова, данные во время следствия, так как женщина отказалась свидетельствовать против сына в Верховном суде Карелии.
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