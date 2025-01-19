Мужчина приставал к несовершеннолетним девушкам в Петрозаводске

Видео опубликовали в местном паблике.

Мужчина приставал к девушкам у железнодорожного моста в Петрозаводске. Видео опубликовали в паблике КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия.

«В районе ЖД моста впереди нас шел мужчина. Несколько раз оборачивался, потом остановился и начал проявлять какую-то странную активность. Хватал за руки, не давал проходу. Рассказывал про то, что он приезжий, у него тут живет сын и прочую информацию о своей жизни. Распускал руки, хлопнул несколько по ягодице подругу. Еле вырвались. Одной из подруг подарил ошейник (чокер), 18+, с сердечком. Очень было страшно! Будьте пожалуйста аккуратны, особенно девочки!», - сообщили очевидцы.

Авторы поста надеются, что мужчину найдут правоохранители.