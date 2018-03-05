АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" напоминает о необходимости соблюдения Правил охраны газораспределительных сетей

В Петрозаводске, Прионежском, Кондопожском и Олонецком муниципальных районах проложены и эксплуатируются опасные производственные объекты - распределительные газопроводы.

По данным компании, в охранных зонах газопроводов, обозначенных соответствующими знаками, без письменного разрешения АО "Газпром газораспределение Петрозаводск", категорически запрещается: производить планировку (срезку) грунта на глубину свыше 0,3 метра; устраивать свалки (в т.ч. грунта) и склады (складские зоны); разводить огонь и размещать источник огня; возводить любые сооружения (в т.ч. временные заборы, бытовки, сараи и т.п.); применять ударные механизмы для рыхления грунта ближе 3-х метров от газопровода; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей.

Лица, виновные в нарушении охранных зон, будут привлекаться к административной ответственности, в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ.

Обо всех повреждениях, нарушениях и других нештатных ситуациях на газопроводах, расположенных на территории Республики Карелия, просим немедленно сообщать по телелфону "04".