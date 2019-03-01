АО "ПКС-Тепловые сети" 57 лет: что изменилось за это время?

В феврале Тепловым сетям города Петрозаводска исполнилось 57 лет.

Тепловая сеть – это история большого коллектива рабочих, инженеров, руководителей всех уровней, глубоко осознающих особую ответственность своей работы. Высокий профессионализм, творческий потенциал позволяют решать сложнейшие задачи теплоснабжения нашего города. Труд тех, кто связал свою судьбу с этой специальностью, всегда востребован и значим. Высшая оценка повседневной работы сотрудников Тепловых сетей – это комфорт горожан, хорошее настроение каждой семьи. За 57 лет работы Тепловых сетей в Петрозаводске изменилось многое. Жители города больше не дышат смогом угольных котельных, и все уже давно привыкли, что горячая вода и отопление если и пропадают в квартире без предупреждения, то совсем ненадолго.

Заместитель главного инженера АО "ПКС-Тепловые сети" Максим Юрьевич Кулагин о своем предприятии рассказывает с любовью: "У нас очень дружный коллектив, и руководство никогда не оставляет нас в трудной ситуации, всегда поддержит и похвалит, если заслужили". Максим Юрьевич пришел работать на предприятие на должность инженера производственно-технического отдела в 90-м году, сразу после окончания Ивановского государственного энергетического университета. "Я люблю свою работу, здесь мне интересно все, я специализируюсь в оценке эффективности работы котельных, ищу наилучшие варианты для модернизации предприятия, – рассказывает Максим Юрьевич. – Когда Тепловые сети начали функционировать, в городе было больше ста котельных. И одно из важных событий для Петрозаводска, строительство ТЭЦ, случилось как раз благодаря Тепловым сетям. После того, как построили ТЭЦ, большинство угольных котельных, маленьких пристроек в каждом доме, удалось закрыть. Воздух в городе стал чище, и копоти стало намного меньше. В 80-х годах котельные начали переводить с угля на мазут, постепенно качество теплоснабжения улучшалось. На сегодняшний день все котельные АО "ПКС-Тепловые сети" уже переведены на газ, на мазуте остались только летние котельные, и то они работают лишь две недели в году. Сейчас на источниках тепловой энергии активно внедряется система автоматизации, информация о параметрах работы котельных выводится на экран монитора в диспетчерской службе, удаленно. В 2018-м "РКС-Петрозаводск" модернизировали ПНС-11, эта подкачивающая насосная станция служит для понижения давления на обратном трубопроводе, находится она на Октябрьском проспекте и работает практически на полгорода! ТЭЦ стоит на возвышенности, получается, что до части домов теплоноситель идет под высоким давлением. В случае возникновения нарушений в работе станции, инцидентов на теплоустановках потребителей не избежать. После модернизации ПНС-11 работает в режиме повышенной надежности, чему способствует и внедрение частотного регулирования на двигателях насосов".

В этом году АО "ПКС-Тепловые сети" продолжат реконструкцию тепловых камер на Октябрьском проспекте, реконструкция ведется здесь с прошлого года: планируется заменить часть магистрали, модернизировать запорную арматуру и строительные конструкции в тепловых камерах. В котельной, расположенной на ул. Ригачина, в период летнего останова предстоит серьезная дорогостоящая реконструкция с заменой основного котельного оборудования. В 2019 году АО "ПКС-Тепловые сети" предстоит автоматизировать и две насосные станции (в микрорайоне Кукковка и на наб. Лососинская).

"Наше предприятие многое сделало и продолжает делать для города, я поздравляю АО "ПКС-Тепловые сети" с Днем рождения и желаю, чтобы Тепловые сети процветали. Уверен, что все проекты и новые идеи предприятием будут реализованы, с задачей надежного гарантированного теплоснабжения отрасль с успехом справится, потому что на нашем предприятии всегда работали и продолжают работать специалисты высочайшей квалификации, настоящие созидатели, преданные своему делу, пользующиеся заслуженным почётом и уважением в обществе", – передает свои поздравления Максим Юрьевич, и мы к нему присоединяемся. С Днем рождения, Тепловые сети, спасибо за уют в наших домах!

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