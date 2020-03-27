АО "ПКС-Водоканал" ведет усиленный контроль над качеством воды

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией "РКС-Петрозаводск" усилили контроль над качеством водопроводной и сточной воды.

Сотрудники испытательной лаборатории контроля качества воды АО "ПКС-Водоканал" стали чаще брать пробы воды как на водозаборных очистных сооружениях, так и на канализационных, применяется интенсивное УФ-облучение.

"Пока пандемия коронавируса прогрессирует, мы усиливаем очистку как стоков, так и водопроводной воды, чтобы потребители могли чувствовать себя в большей безопасности", – прокомментировал работу водоканалов всех регионов присутствия "Российских коммунальных систем" технический директор "РКС-Менеджмент" Дмитрий Астраханцев.

Задача ресурсоснабжающего предприятия – ежедневно обеспечивать потребителей безопасным ресурсом, в данном случае – водой.



"РКС-Петрозаводск" всегда следит за качеством очистки на ВОС и КОС, а сейчас – в усиленном режиме. "РКС-Петрозаводск" относятся к предприятиям жизнеобеспечения, поэтому с 30 марта по 3 апреля сотрудники компании продолжат свою работу наряду с врачами, службами МЧС, полицией и государственными органами.