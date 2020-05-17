АО "ПСК" продолжает неотложные ремонты энергетических объектов

С 18 по 22 мая АО "Прионежская сетевая компания" проведет ремонтные работы в десяти районах республики и в Петрозаводском городском округе.

В границах столицы республики ремонты пройдут без отключения потребителей, в районах же придется кратковременно отключать электроэнергию. Компания просит жителей Карелии отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Работы на энергообъектах ведутся в рамках Ремонтной программы АО "ПСК". Их цель – подготовить ЛЭП, распределительные пункты и трансформаторные подстанции к работе в условиях осенне-зимнего периода и повысить надежность энергоснабжения потребителей.

Временные отключения электроэнергии возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 18 по 22 мая с 9.00 до 16.00. Деревни Сельги, Погост, Гумарино, Морская Масельга.

- С 18 по 24 мая с 8 до 9 и с 16.00 до 17.00. Поселки Возрицы, Волозеро, деревня Тихвин Бор.

- С 18 по 24 мая с 9.00 до 17.00. Медвежьегорск: улицы Чкалова, Омелина.

Кемский муниципальный район:

- 18 мая с 10.00 до 17.00. Деревня Кузема.

- 18 и 20 мая с 10.00 до 18.00. Поселок Панозеро; деревня Панозеро.

- 18 мая с 9.00 до 16.00. Кемь: Дорожный переулок (дома 1-11), Шоссе 1-го Мая (дома 18-95).

- 19 мая с 9.00 до 16.00. Кемь: Городской центр культуры и спорта.

- 19 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Авнепорог: улица Советская (частично).

- 20 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Кольцевая (дома 1-4).

- 20 мая с 9.00 до 16.30. Кемь: Пролетарский проспект (дома 37-А, 37-47), аптека, РГЦ "Недвижимость", здание Госстраха, кооператив "Жемчужный", магазины: "Колос", "Василек", "Дикси","Улыбка радуги", "Глобус".

- 21 мая с 9.30 до 16.00. Поселок Авнепорог: улица Советская (частично).

- 22 мая с 14.30 до 15.30. Поселок Поньгома.

- 22 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Кольцевая (дома 5-7).

- 22 мая с 11.00 до 14.00. Поселок Кузема.

Муезерский муниципальный район:

- С 18 по 22 мая с 10.00 до 17.00. Поселок Тикша: улицы Советская, Набережная, Первомайская, Речная (частично). ФАП.

- 20 мая с 11.00 до 16.00. Поселок Тумба.

Сегежский муниципальный район:

- 19 мая с 10.00 до 16.00. Поселки Олений, Вача, Черный Порог.

- 19 мая с 9.00 до 16.00. Сегежа: улица Речная (дома 3-58).

- 19 мая с 10.30 до 15.00. Поселок Идель: улицы Заречная, Центральная (дома 3,4).

- 20 мая с 9.00 до 15.00. Сегежа: улицы Октябрьская (дома 1-18), Первомайская (дома 5-27), Гористая (дома 5-35).

- 22 мая с 9.00 до 15.00. Сегежа: улицы Разъезжая (дома 7А-27), Моховая, Песочная.

Олонецкий национальный район:

- 18 мая с 9.00 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Лесная.

- 18 и 19 мая с 9.00 до 17.00. Олонец: улица Свирских дивизий.

- 20 мая с 10.30 до 13.00. Поселок Речная Сельга: улицы Болотная, Школьная, Лесная, Трудовая, Мегрозерская, Садовая, Олонецкая, переулки Речносельский, Олонецкий.

- 21 мая с 10.00 до 13.00. Местечко Каменный Ручей: СНТ "Ручеёк".

- 22 мая с 9.00 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Лесная. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 1-19), Пролетарская (дома 5-15), переулок Железнодорожный.

Сортавальский муниципальный район:

- 18 мая с 9.00 до 17.00. Сортавала: улица Дорожная; поселок Лахденкюля.

Кондопожский муниципальный район:

-18 мая с 8.30 до 11.00. Кондопога: улица Кондопожская, дом 92.

-18 мая с 13.00 до 16.00. Кондопога: улица Кондопожская, дом 92 – А.

- 19 мая с 8.30 до 11.00. Кондопога: улица Кондопожская, дом 98.

- 19 мая с 13.00 до 14.00. Кондопога: улица Кондопожская, дом 98 – А.

- 20 мая с 9.00 до 11.00. Кондопога: улица Горького (дома 14-А и 18).

- 20 мая с 9.00 до 13.00. Кондопога: улицы Пролетарская (дома 2, 4, 4-А), Бумажников (дома 4, 4-А, 6, 6-А, 8, 8-А).

- 21 мая с 9.00 до 16.00. Кондопога: улица Пролетарская (дом 6).

Лахденпохский муниципальный район:

- С 18 по 21 мая с 8.00 до 17.00. Лахденпохья: улица Малиновского.

Костомукшский городской округ:

- 18 мая с 9.00 до 11.30. Костомукша: улицы Калевала (дома 3, 5, 11), Ленина (дома 14-А, 22).

- 19 мая с 9.30 до 10.30. Костомукша: улица Калевала (частично).

Прионежский муниципальный район:

- С 18 по 22 мая с 9.00 до 17.00. Станция Деревянка: улицы Поселковая, Молодежная, Посадочная, Советская, Кирпичная, Гористая, Ручейный переулок; деревня Косалма.

- С 18 по 22 мая с 10.00 до 16.00. Деревня Орзега (частично).

- 19 мая с 9.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная, Зеленая, Дачная, Лесная, Парковая, Солнечная, Интернациональная, переулки Хвойный, Олимпийский, ООО "Вода Карелии"; деревня Царевичи (Никольская.00ня).

- 20 мая с 9.00 до 16.00. Станция Шуйская: ул. Молодежная; деревня Шуйская Чупа.

- 22 мая с 10.00 до 16.00. Деревня Верховье: улицы Биричево, Хутор, Владимирский переулок; станция Деревянка: улицы Деповская, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Хвойная, Посадочная, Кирпичная, Почтовая, Советская, Молодежная, Поселковая, Гористая, Ключевая, Железнодорожная, переулки Ручейный, Дорожный; поселок Уя.

Калевальский национальный район:

- 18 мая с 14.00 до 16.00. Поселок Куусиниеми: улицы Центральная, Советская, Набережная.

- С 19 по 22 мая с 21.00 до 3.00 ночи. Поселок Калевала: улица Михеева.