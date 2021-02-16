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"Аппетит приходит во время еды": Парфенчиков хочет включить еще два района в Арктическую зону

Новости. Общество
11:05, 17 Февраля 2021
фото: arctic-russia.com
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Перечень районов Карелии, вошедших в Арктическую зону России и получивших преференции для социально-экономического развития, в перспективе могут пополнить Муезерский и Медвежьегорский районы.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на сегодняшнем совещании правительства, посвященном ситуации с Музерском районе.

"Аппетит приходит во время еды. Сейчас мы понимаем, что, наверное, надо было попытаться включить Муезерский и Медвежьегорский районы", - сказал Парфенчиков.

По его словам, Медвежьегорский район может претендовать на включение в Арктическую зону на том основании, что по его территории проходит Беломоро-Балтийский канал, который является частью Северного морского пути. У Муезерского района есть такие шансы из-за его географического положения, пояснил Парфенчиков.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Вася
2021-02-17 11:19:28
Все понятно,захотел бабку Валю лишить средств на пропитание,присоединения к Антарктиде,это ее фишка.
Бриг
2021-02-17 11:12:38
Готов весь регион куда-нибудь слить , передать на фед.финансирование , лишь бы не работать .
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