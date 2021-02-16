"Аппетит приходит во время еды": Парфенчиков хочет включить еще два района в Арктическую зону

Перечень районов Карелии, вошедших в Арктическую зону России и получивших преференции для социально-экономического развития, в перспективе могут пополнить Муезерский и Медвежьегорский районы.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на сегодняшнем совещании правительства, посвященном ситуации с Музерском районе.

"Аппетит приходит во время еды. Сейчас мы понимаем, что, наверное, надо было попытаться включить Муезерский и Медвежьегорский районы", - сказал Парфенчиков. По его словам, Медвежьегорский район может претендовать на включение в Арктическую зону на том основании, что по его территории проходит Беломоро-Балтийский канал, который является частью Северного морского пути. У Муезерского района есть такие шансы из-за его географического положения, пояснил Парфенчиков. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".