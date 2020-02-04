Аптекам грозит лишение лицензий за завышение цен на медицинские маски

Президент России Владимир Путин поручил предпринимать меры в отношении аптек, которые завышают цены на фоне вспышки коронавируса.

Об этом он сказал в ходе совещания с правительством в Кремле, отвечая на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой.

"К сожалению, в отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля", — сказала Голикова, чьи слова цитирует RNS.

Как на это отреагировал президент России, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".