Аптекам грозит лишение лицензий за завышение цен на медицинские маски

Президент России Владимир Путин поручил предпринимать меры в отношении аптек, которые завышают цены на фоне вспышки коронавируса.
Об этом он сказал в ходе совещания с правительством в Кремле, отвечая на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой.
"К сожалению, в отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля", — сказала Голикова, чьи слова цитирует RNS.
Как на это отреагировал президент России, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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