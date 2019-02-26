Арбитражные управляющие будут отвечать за долги по зарплате на предприятиях-банкротах в Карелии

Главный федеральный инспектор по Карелии Иван Сивин призвал активизировать работу по привлечению арбитражных управляющих предприятий-банкротов к ответственности за долги по зарплате перед трудовыми коллективами.

Об этом Сивин заявил на заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета, где рассматривалась ситуация с задолженностью по зарплате в организациях Карелии.

По данным Управления Росреестра, в прошлом году было возбуждено 15 административных дел в отношении арбитражных управляющих организаций, где имеется задолженность по оплате труда.

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