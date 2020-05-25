Аренда участков под автостоянки и магазины может стать льготной для фермеров в Карелии

Власти Карелии рассмотрят возможность предоставления фермерам участков для обустройства автостоянок и строительства магазинов на льготных условиях.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Например, в Краснодарском крае фермерам выделяют участки под создание необходимой инфраструктуры для реализации произведенных продуктов на месте: к примеру, в строительстве автостоянок или небольших магазинов. Дал поручение проработать этот вопрос и применительно к нашей республике", - написал губернатор.

Этот вопрос он поднял на совещании с представителями контрольно-надзорных органов и органов местного самоуправления, посвященном проблемам предоставления земельных участков для ведения сельского хозяйства.

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