Власти Петрозаводска расторгли 84 договора аренды участков

Муниципалитет направил в суд 41 исковое заявление.

Власти Петрозаводска активизировали работу по расторжению договоров аренды и освобождению земельных участков в городе. Об этом сообщили в администрации карельской столицы.

Муниципалитет расторг 84 договора и направил 41 исковое заявление в суд. Сейчас два дела находятся в стадии рассмотрения, по остальным приняты решения.

Должники освободили 33 земельных участка, не дожидаясь визитов приставов. Два участка были освобождены на средства городского бюджета для строительства объектов районного значения.

В мэрии напомнили, что право требовать расторжения договора возникает при задержке арендной платы более двух сроков подряд или при других существенных нарушениях.

Подробнее информацию о задолженности арендаторам можно узнать в паблике мэрии Петрозаводска.