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Арендаторов скандальной пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске просят покинуть помещения

Новости. Общество
10:04, 25 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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В целях демонтажа незаконного строения в Петрозаводске арендаторам направлены требования об освобождении помещений, сообщили в УФССП Карелии.

В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находится решение Петрозаводского городского суда Республики Карелия об обязании провести демонтаж наземной части пристройки к дому № 30 по проспекту А.Невского в Петрозаводске и приведения наземной части жилого дома и земельного участка в первоначальное состояние.

В целях обеспечения исполнения решения суда, работы специалистов, а также недопущения причинения ущерба имуществу третьих лиц, арендаторам помещений первого этажа дома по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 30 направлены требования об освобождении до 8 апреля 2020 года занимаемых помещений.

В случае неисполнения арендаторами указанных требований, после 9 апреля 2020 года будут проведены мероприятия по принудительному освобождению помещений.

Напомним, судебное решение о сносе "Невского пассажа" не исполняется в Карелии с апреля 2014 года, когда оно вступило в законную силу. В прошлом году Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия пыталось добиться в суде прекращения исполнительного производства, но получило отказ во всех инстанциях.

В 2020 году было определено, что компания "Экспресс-Оценка" в течение 120 дней подготовил проектно-сметную документацию по сносу торговой пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского. Подготовительные работы по сносу скандальной пристройки уже начались.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-03-25 10:15:58
Что делают, ироды. Ради одного бывшего советского чиновника-богатея. Не считаются ни с чем. У него всё схвачено.
Leopol'd
2020-03-25 10:31:05
кир, вы переоцениваете одного пенсионера. Если уже глава региона и вся система приставов саботировала решение годами, то один протестант не выстоял бы. Здесь реально сделано "нахрапом", незаконно. Но не прокатило. Редкий случай для Птз.
Жильцам второго-третьего этажа эта постройка реально мешает. А братья могли бы просто выкупить второй этаж под офисы и решить всё миром. Пожадничали...
Изя
2020-03-25 10:55:22
Leopol'd, А может кир и есть Цмигунов , поэтому и злиться , не годует ))
кир
2020-03-25 10:54:12
Leopol'd, когда вы реально работать будете, уважаемый? Никогда, продукт системы. Ваш случай мне тоже весьма интересен.
Изя
2020-03-25 10:25:45
кир, горе то какое , у тебя ))) А остальным и не плохо )))
кир
2020-03-25 10:51:35
Изя, нет горя у меня. Даже любопытно, как один самобытный, бывший частью государственной машины, справится с этой машиной, зная её тайные рычаги. Заодно отомстит главе по личным мотивам. :)
andruh
2020-03-25 11:22:35
кир, дак поменяйся с ним квартирами и поживи там летом...
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