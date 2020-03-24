Арендаторов скандальной пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске просят покинуть помещения

В целях демонтажа незаконного строения в Петрозаводске арендаторам направлены требования об освобождении помещений, сообщили в УФССП Карелии.

В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находится решение Петрозаводского городского суда Республики Карелия об обязании провести демонтаж наземной части пристройки к дому № 30 по проспекту А.Невского в Петрозаводске и приведения наземной части жилого дома и земельного участка в первоначальное состояние.

В целях обеспечения исполнения решения суда, работы специалистов, а также недопущения причинения ущерба имуществу третьих лиц, арендаторам помещений первого этажа дома по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 30 направлены требования об освобождении до 8 апреля 2020 года занимаемых помещений.

В случае неисполнения арендаторами указанных требований, после 9 апреля 2020 года будут проведены мероприятия по принудительному освобождению помещений.

Напомним, судебное решение о сносе "Невского пассажа" не исполняется в Карелии с апреля 2014 года, когда оно вступило в законную силу. В прошлом году Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия пыталось добиться в суде прекращения исполнительного производства, но получило отказ во всех инстанциях.

В 2020 году было определено, что компания "Экспресс-Оценка" в течение 120 дней подготовил проектно-сметную документацию по сносу торговой пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского. Подготовительные работы по сносу скандальной пристройки уже начались.