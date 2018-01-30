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Новости. Экономика
06:40, 30 Января 2018

Арендаторы леса в Карелии задолжали более 274 млн рублей

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Лесопользователи погасили долг по арендным платежам только после вмешательства надзорного ведомства, сообщает природоохранная прокуратура Карелии.

"Долги всех арендаторов по платежам за использование лесов на 1 января составили по республике более 274 миллионов рублей. По сравнению с 1 января 2017 года недоимка снизилась на 63,5 млн рублей", - говорится в сообщении..

В 2017 году природоохранный прокурор внес восемь представлений об устранении нарушений закона руководителям предприятий, которые имели наибольшую недоимку и не принимали мер к ее погашению.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования лесопользователями погашена текущая задолженность на общую сумму свыше 14 миллионов рублей, что способствовало снижению по сравнению с прошлым годом общей суммы недоимки.

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