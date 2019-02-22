Арестантам СИЗО Петрозаводска подарили "Сто лет одиночества"

В международный День книгодарения библиотека СИЗО-1 пополнилась литературой, сообщили в УФСИН Карелии.

В Международный день книгодарения Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова передала в дар СИЗО-1 литературно-художественные издания.

В числе переданных книг – художественная и классическая литература, различные академические издания и энциклопедии.

По камерам быстро разошлись такие произведения, как "Блуждающая мина" Анатолия Полянского, "Золото самурая" Алексея Горянова, "Судьба разведчика" Владимира Карпова, "Я слышу аромат дождя" Ирины Лунгу, "Блокада" Александра Чаковского, "Сто лет одиночества" Габриеля Гарсия Маркеса и "Наполеонов обоз" Дины Рубиной.

В ведомстве отмечают, что литература, переданная в следственный изолятор, предназначена не только для взрослых, но и для подростков, ведь в СИЗО-1 также содержатся несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые.



фото УФСИН Карелии