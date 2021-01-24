Арестантов в Петрозаводске окропили святой водой (ФОТО)

Представители РПЦ поздравили содержащихся в следственном изоляторе граждан с прошедшими новогодними и рождественскими праздниками.

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержащиеся в следственном изоляторе Петрозаводска, получили подарки в рамках ежегодной благотворительной акции "Воля сердца", которую проводит социальный центр "Попечение".

Представители общественного совета - помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Леонид Леонтюк и иерей Храма Святой великомученицы Екатерины Николай Белов - поздравили арестантов с прошедшими новогодними и рождественскими праздниками.

"Совместно с руководством учреждения, священнослужители обошли камеры режимного корпуса, окропив подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, по желанию, святой водой. Гражданам, содержащимся под стражей, вручили небольшие подарки (чай, сладости, средства личной гигиены, письменные принадлежности, теплые носки и другое), пожелав всем здоровья, осмысления своих деяний и исправления", - говорится в сообщении УФСИН.

Сообщается, что верующие задавали вопросы о проведении обряда крещения в часовне при СИЗО, просили принести иконы, а также организовать возможность передать письма для имама и организовать встречу с ним.

Ранее сообщалось, что торжественное богослужение прошло в Крещение в колонии Карелии.