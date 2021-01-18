Тожественное богослужение прошло в Крещение в колонии Карелии

В исправительной колонии №1 священнослужители исповедали и причастили 15 заключенных, сообщили в УФСИН Карелии.

Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Леонид Леонтюк и клирик Сретенского храма Петрозаводска протоиерей Валерий Дмитриев провели в храме колонии Божественную литургию. Храм учреждения освящен в честь великого подвижника Преподобного Серафима Саровского.

В этот день причастились и исповедались 15 осужденных.

После совершения богослужения отец Леонид произвел обход камер ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и ответил на вопросы осужденных.

Ранее батюшка провел благодарственный молебен в исправительной колонии №9 Петрозаводска.