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Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Новости. Общество
20:50, 21 Февраля 2022
фото: сайт Петросовета

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Петрозаводский городской суд рассмотрит иск бывшего спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в коррупции, к главе региона Артуру Парфенчикову.

Об этом сообщил ТАСС адвокат истца Михаил Ямчитский.

По его словам, Боднарчук будет оспаривать решение городских депутатов о снятии с него полномочий  председателя, принятое в  июне 2021 года. Вопрос был рассмотрен на основании обращения главы Карелии. Поэтому кроме Петросовета в числе ответчиков оказались губернатор и правительство республики. Рассмотрение назначено  на 28 февраля.

Геннадий Боднарчук был задержан в июле 2020 года. Ему вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286). Боднарчук находится под арестом, своей вины по предъявленным обвинениям не признает.

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Комментарии

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ники
2022-02-21 21:28:31
Барыги никак не могут разобраться , что творили и творят .
Андрей
2022-02-21 21:22:24
Так то правильно, закон для всех один, пока не монархия.
zanoza
2022-02-21 21:14:27
Во даёт! Гена хочет из мест лишения свободы Петросоветом рулить?
Гость
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