Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Петрозаводский городской суд рассмотрит иск бывшего спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в коррупции, к главе региона Артуру Парфенчикову.

Об этом сообщил ТАСС адвокат истца Михаил Ямчитский.

По его словам, Боднарчук будет оспаривать решение городских депутатов о снятии с него полномочий председателя, принятое в июне 2021 года. Вопрос был рассмотрен на основании обращения главы Карелии. Поэтому кроме Петросовета в числе ответчиков оказались губернатор и правительство республики. Рассмотрение назначено на 28 февраля.

Геннадий Боднарчук был задержан в июле 2020 года. Ему вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286). Боднарчук находится под арестом, своей вины по предъявленным обвинениям не признает.