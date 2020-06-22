Техникум городского хозяйства в Петрозаводске уже более 75 лет выпускает специалистов

Подготовка квалифицированных специалистов для сферы архитектурного проектирования в нашей республике осуществляется уже более 75 лет.

После освобождения Петрозаводска от оккупации в городе началось активное восстановление хозяйства. Полуразрушенный, пострадавший от пожаров Петрозаводск представлял собой будущую строительную площадку, на которой должна была вырасти обновленная столица Карело-Финской ССР. На стройках ощущался крайний недостаток инженерно-технических работников. Для восполнения дефицита специалистов в Петрозаводске был создан архитектурно-строительный техникум, который начал готовить кадры техников-архитекторов и техников-строителей.

В это же время в Петрозаводске работала большая группа архитекторов, приехавших в наш город из Москвы и Ленинграда: Фарид Измайлович Рехмуков, Марина Георгиевна Старченко, Ляля Каллимуловна Мунасыпова, Лазарь Юделевич Тарлер, Эмилия Андриановна Тентюкова. Именно они создали архитектурную основу центральной части города. Одновременно работали преподавателями в техникуме. Молодые, задорные, профессиональные они учили юношей и девушек из карельской глубинки не только проектировать по законам зодчества, но и креативности мышления, и чувству гармонии, вкуса, стиля, и практическим умениям воплощать свои творческие замыслы в реальные архитектурные проекты.

Среди выпускников техникума очень известные архитекторы и проектировщики: Вячеслав Петрович Орфинский, доктор архитектуры, профессор ПетрГУ, Геннадий Александрович Пашков, директор "Карелгражданпроекта", Алексей Михайлович Варухин, директор "Коммунжилпроекта", Эдуард Федорович Андреев, главный архитектор Петрозаводска, Сергей Федорович Лыков, директор проектной конторы "Штрих".

Ежегодно Петрозаводский техникум городского хозяйства, ставший правопреемником архитектурно-строительного техникума (в дальнейшем строительного), принимает на обучение по специальности "Архитектура" более 25 первокурсников, которые достойно продолжают традиции старшего поколения архитекторов. Это подтверждается блестящими результатами конкурса профессионального мастерства среди студентов-архитекторов, который в этом году был, конечно же, посвящен 100-летию Республики Карелия. Участники создали графическую шрифтовую композицию (плакат). Звание "Лучший по профессии" присвоено студенткам выпускной группы Беляевой Татьяне, Антоновой Полине, Мурашкевич Елизавете.

Следует напомнить, что в 2020 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов) как за счет средств бюджета Республики Карелия, так и по договорам с физическими и юридическими лицами.

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеются благоустроенные общежития.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: https://ptgh.onego.ru/abiturientam/5982/

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