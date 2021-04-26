В рамках проекта «Как это было» вспомнили, как отмечали Первомай в советские годы.

«Сейчас доводится слышать и читать, будто, праздничные демонстрации 1 мая и 7 ноября были постылой подневольной обязаловкой, на которую людей буквально загоняли всеми силами партии и начальства, — пишет Армас Машин. — Меня на демонстрацию силой никто не загонял — ни в школе, ни в вузе, ни в первые годы работы после университета во второй половине 80-х годов. Мы ходили на демонстрацию, потому что Первомай был праздником, а демонстрация праздничной традицией, как тюльпаны в Женский день или елка на Новый год».

В соцсети ВКонтакте есть интереснейшая группа «Архив фотографий Бориса Семенова», а в ней более 108 тысяч фотографий мастера. Объектив его камеры «остановил», сохранил для нас ставшие историей мгновения жизни, в том числе, торжества и праздники. Один из полутора тысяч альбомов группы — «Демонстрация 1 мая 1978 года».

Читайте воспоминания о советском Первомае и смотрите фото мастера Семенова.