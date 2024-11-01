Армянский коньяк полностью исчезнет

Продукт, выпускаемый в Армении под названием «коньяк», будет переименован в другой напиток.

Правительство Армении решило, что армянский коньяк будет переименован в Armenian brandy, и сейчас создает условия для нового бренда. Об этом в парламенте сообщил министр экономики Геворг Папоян, его слова приводит ТАСС.

«В результате проведенных работ вместо названия „Армянский коньяк“ было предложено название Armenian brandy», — заявил он и добавил, что о новом названии были проинформированы соответствующие инстанции Евросоюза. Он также добавил, что между Арменией и Евросоюзом утверждена программа по продвижению нового бренда, которая стартует во II половине ноября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлый четверг на заседании правительства заявил, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком, потому что название коньяк «является нематериальной ценностью Франции», и даже в семьях нужно «коньяк называть бренди».