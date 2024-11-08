До 70% популярного напитка в России назвали фальсификатом

В таможенном управлении назвали долю фальсифицированной продукции одного алкогольного напитка.

Около 60-70% коньячной продукции на российском рынке является фальсификатом. Об этом сообщил начальник Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС Георгий Самосоров на Российском винодельческом форуме. Его слова приводит ТАСС.

«На сегодняшний день, по различным данным, количество фальсифицированной коньячной продукции достаточно велико — по разным оценкам, от 60% до 70%, которая изготовлена с полным или частичным нарушением технологии производства», — заявил Самосоров.

Среди основных видов фальсификации — с использованием сырья, отличного от сырья для производства коньяка, завышение срока выдержки коньячных дистиллятов и с использованием веществ, не присущих для коньячных дистиллятов.

При этом, по данным ФТС, в 2024 году проверки выявили 59,3% случаев фальсификации коньяка, в 2023 году — 60,2%. «А если убрать из этой цифры тех производителей, которые никогда не попадались на фальсификате, то есть чистых, добросовестных производителей, то это цифра составит около 80,5% (в 2023 году — прим. ТАСС)», — объяснил Самосоров.

В случае исключения из общего количества исследованных образцов продукции добросовестных производителей, доля фальсификата в 2024 году составляет 80,1%, говорится в представленной ФТС презентации.

По словам Саморосова, принятый для коньячной продукции ГОСТ позволяет выявлять только 30% фальсифицированных коньяков по сравнению с методикой Ф. С. Он добавил, что при его разработке не были учтены в полном объеме предложения службы по исследованию коньячной продукции. В целях недопущения проникновения на внутренний рынок фальсификата ГОСТ необходимо доработать с использованием методических подходов, применяемых таможенным экспертами, считает Саморосов