Артур Парфенчиков назвал блюдо, которое привлечет туристов

Глава Карелии дал большое интервью федеральному агентству.

Артур Парфенчиков считает, что Карелия может и должна стать не менее привлекательным для жизни и туризма регионом, чем соседняя Финляндия, пишет ФАН.

На вопрос, какие виды туризма вы считаете приоритетными для развития, глава Карелии отметил гастрономический туризм.

"Очень серьезно занимаемся развитием охоты, гастрономического туризма. Я сам постоянно занимаюсь поддержкой и популяризацией карельской кухни, с которой знаком с детства. Важно, чтобы помимо уже раскрученных калиток, стали популярны и разнообразные рыбники (карельские, поморские, заонежские), сульчены, косовики... А пирог с лисичками – удивительно вкусная, ни на что не похожая карельская пицца kantarelipirakka, которая, я уверен, понравится очень многим туристам", – сказал Парфенчиков.