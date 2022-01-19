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Артур Парфенчиков оказался непубличным партнером благотворительного фонда Чулпан Хаматовой

Новости. Общество
09:08, 20 Января 2022
фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как стал донором.

«Честно признаюсь, точно не помню, с какого времени начал регулярно сдавать кровь. Работая в Москве, вместе с фондом Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» мы формировали активное донорское движение. Вернувшись в Карелию, с первых же дней работы «приписался» к нашей станции переливания на Пирогова, 4а. И теперь я ее постоянный «клиент», - написал Артур Парфенчиков на своей странице в сети .

Глава республики признался, что главный врач Ирина Пушкарева всегда принимает доноров тепло и находит мотивирующие слова.

"Группа у меня первая отрицательная, а кровь с отрицательным резус-фактором особо востребована. Хотя, конечно, кровь нужна всякая и много – особенно после длинных выходных", - отметил Парфенчиков.

В минувшую среду, 19 января, глава Карелии сдал 450 мл. Через какое-то время пообещал вернуться.

"А потом приду снова и снова. Приятное ощущение выполненного долга, простого человеческого шага, который помогает спасать жизни людей. Уверяю вас: один раз его испытаете – и больше не сможете по-другому. Считаю, что донорство должно стать частью нашего общественного кодекса, стандартом поведения современного гражданина. Не откладывайте в долгий ящик, забудется. Помогайте тем, кто попал в беду. Позвоните +7-965-817-10-85 или 76-42-65, вам назначат удобное время. Сдавайте кровь – спасайте жизни", - призвал Артур Парфенчиков.

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