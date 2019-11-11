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Новости. Общество
16:00, 11 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с главой администрации Олонецкого района

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Главе Олонецкого района Сергею Прокопьеву вменяют в вину то, что он якобы назвал своих земляков "социальными паразитами" и предложил расстреливать особо недовольных.

"Я в курсе ситуации с главой администрации Олонецкого района Сергеем Прокопьевым и внимательно слежу за ее развитием, - сказал Артур Парфенчиков. - Сейчас наша задача: выяснить, что было сказано на самом деле. Если подобное высказывание имело место быть, то, безусловно, это должно стать предметом отдельного разбирательства и оргвыводов. Считаю, что подобные выражения не допустимы не только для руководителя такого уровня, но и в принципе.

Другой момент, если будет доказано иное, а именно недостоверность цитирования в СМИ Главы администрации района. В данном случае Сергей Прокопьев имеет право обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов".

Напомним, как сообщили некоторые СМИ, некорректные высказывания Сергей Прокопьев допустил в ответ на недовольство местных жителей неработающей общественной баней, нарушенным дренажем в городе и другими условиями жизни, а также состоянием захоронений.

При этом, когда скандал начал выходить на федеральный уровень, ряд олонецких депутатов заявили, что все это фейк и Прокопьев ничего подобного не говорил.

Сергей Прокопьев также пообещал, что совместно с юристами призовет к ответу клеветников через суд и правоохранительные органы.

"Ведь они нанесли ущерб не столько мне, сколько всем жителям Олонецкого района. И дезинформировали всю российскую общественность".

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Комментарии

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zanoza
2019-11-11 16:10:08
Кардинальные меры предложил депутат, однако . Тут одних оргвыводов будет мало! :)
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