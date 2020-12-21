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Артур Парфенчиков вошел в состав нового Госсовета

Новости. Политика
16:20, 21 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков вошел в состав нового Госсовета, который сегодня утвердил президент России Владимир Путин.

Президент Владимир Путин утвердил состав нового Госсовета, возглавляет Государственный совет России глава государства. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 21 декабря.

В состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий, чиновники, представители общественных объединений. Всего в его состав вошли более 100 человек.

По квоте губернаторов в новый состав Госсовета вошел глава Карелии Артур Парфенчиков.

При Госсовете будет работать 18 комиссий по социально-экономическому развитию. Так, мэр Москвы Сергей Собянин возглавил комиссию по госуправлению, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — по цифровой экономике, глава администрации президента РФ Антон Вайно — по согласованию работы органов публичной власти, а его первый заместитель Сергей Кириенко — по оценке эффективности госорганов.

В конце ноября Госдумой был принят закон о статусе, организационно-правовых основах формирования и деятельности Государственного совета России. В частности, его члены могут участвовать в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны. Правом законодательной инициативы Госсовет не обладает, но может инициировать внесение изменений в законодательные акты.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-21 16:37:25
Ну так все губернаторы вошли в состав Госсовета, какая в том личная заслуга Парфенчикова.
Mike
2020-12-21 16:33:32
А он что-то может посоветовать?
Сергей
2020-12-21 16:32:51
Трындец и госсовету тогда .
User
2020-12-21 16:27:55
18(!!!) комиссий по тому, чего нет?!! :) Это рывок или уже прорыв?!
кир
2020-12-21 16:47:49
User, тебе какое дело до государственных дел? Сторож - он и в Африке сторож, а у фиников сикьюрити. Может туда ползком и скуля о режиме поползешь? Тут уже реально надоел.
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