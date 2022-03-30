Атлантические вихри принесут в Карелию снег и ветер

О погоде на предстоящую неделю рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

На предстоящей неделе над территорией нашего региона активизируется циклоническая деятельность. Атлантические облачные вихри, один за другим перемещаясь через территорию Карелии, принесут пасмурную погоду с осадками в виде снега, мокрого снега.

К концу недели по южным районам ожидается дождь, усиление ветра юго-восточного, восточного направления, порывы которого 5 и 8 апреля достигнут 15-17 м/с.

Преобладающие минимальные температуры воздуха составят от -1 до -6℃, по северным районам -7, -13℃, в дневные часы повысятся до -1, +4℃, в конце недели по южным, юго-восточным районам до +8℃, что в пределах нормы, в начале недели несколько ниже нее.