Аукцион по продаже обанкроченного молокозавода в Карелии снова приостановлен

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии снова приняло решение о приостановке аукциона по продаже имущества обанкроченного ООО "Медвежьегорский молокозавод", на которое претендует сразу несколько компаний.

На этот раз решение УФАС принято по жалобе физического лица на действия организатора торгов – конкурсного управляющего молокозавода. Прием заявок от участников торгов должен был начаться 19 ноября. Начальная цена контракта осталась прежней – немногим более 58 млн. рублей.

По закону при поступлении жалобы УФАС приостановило проведение аукциона до рассмотрения жалобы по существу. Содержание заявления пока не раскрывается.

Подробнее о ситуации с продажей Медвежьегорского молокозавода читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".