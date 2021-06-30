Авария произошла в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

фото: © паблик Вконтакте «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

На пересечении Ленина и Энгельса произошла авария, автомобили частично перегородили главную улицу Петрозаводска.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии в самом центре города.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса водитель автомобиля «Лада Ларгус», ехавший по улице Энгельса, не предоставил приоритета легковой машине, двигавшейся по проспекту Ленина.

В результате аварии автомобили перекрыли одну из полос движения главной улицы Петрозаводска. Машины получили механические повреждения.

ДТП попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».