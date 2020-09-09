Аварийность в электросетях СЗФО снижена почти на 13% в преддверии осенне-зимнего периода

В Воркуте под руководством заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака обсудили подготовку к ОЗП в регионах Северо-Западного федерального округа.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер "Россетей" Андрей Майоров доложил о производственных результатах и ходе ремонтной кампании.

В магистральном комплексе за январь-июль аварийность снижена на 8%, в распределительном – на 13%. Сокращена продолжительность и частота отключений потребителей (индексы SAIDI и SAIFI) – на 34% и 35%.

В целом на Северо-Западе:



- Выполнено 72% плана, работа идёт с опережением графика;

- Подготовлено 183 мобильных источника электроснабжения (в сумме – 31,6 МВт);

- Аварийный запас укомплектован.

Продолжается развитие инфраструктуры – до конца года будет введено 2549 МВА трансформаторной мощности и 3214 км новых ЛЭП. В числе приоритетных проектов – строительство подстанций 330 кВ "Мурманская" (обеспечит электроснабжение Мурманского транспортного узла) и 35 кВ "Балатон" (новый объект для "Северного потока-2").

"Россети" работают на территории всех 11 регионов СЗФО. В обслуживании компаний "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Ленэнерго", "Россети Северо-Запад" и "Россети Янтарь" – 93 подстанции 220 кВ и выше, 1657 подстанций 35-110 кВ и 66 463 трансформаторные подстанции. Общая мощность центров питания – 103 400 МВА, протяжённость ЛЭП – 275 400 км. Численность производственного персонала – 23,4 тыс. человек в составе 1361 бригады, парк спецтехники – 7,2 тыс. единиц.