Аварийные дома препятствуют строительству поликлиники в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о подготовке документации на строительство филиала поликлиники №3.

В ходе онлайн-совещания по развитию Петрозаводска глава города Владимир Любарский рассказал, что схемой территориального планирования республики и генеральным планом Петрозаводска предусмотрено строительство филиала для нужд поликлиники № 3.

«Уже утверждена документация по планировке территории квартала, ограниченного улицами Бесовецкая, Краснофлотская, Зайцева и Мурманская, с учетом размещения объектов здравоохранения. В настоящее время кадастровые работы по образованию земельного участка для строительства поликлиники не выполнено, так как не завершено расселение аварийных многоквартирных жилых домов по улице Бесовецкой», — сообщил Владимир Любарский и добавил, что, тем не менее, работа ведется.

Конечный срок расселения аварийных домов на Бесовецкой, по словам главы Петрозаводска, конец 2023 года.